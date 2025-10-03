Подсчитана сумма предполагаемого дохода США от новых пошлин Трампа

С августа 2025 года вступили в силу новые тарифы. На товары из 39 стран и ЕС установлена ставка 15%; на продукцию ещё из 26 стран — от 18% до 41%; для Китая тарифы закреплены на уровне 30%. Для Индии введены дополнительные штрафные 25% за покупку российской нефти.