Подсчитана сумма предполагаемого дохода США от новых пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что введённые его администрацией торговые пошлины в перспективе могут приносить до $1 трлн в год. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы Белого дома, часть поступлений будет направляться на сокращение государственного долга. По данным Минфина США, его объём уже достиг $37,86 трлн.
Ранее министр финансов Скотт Бессент на встрече в Белом доме прогнозировал, что доходы от пошлин превысят $500 млрд ежегодно, однако не исключил и достижения триллионного уровня.
Весной 2025 года администрация ввела базовую ставку в 10% на все импортные товары, а затем — повышенные тарифы от 20 до 50% для отдельных стран и категорий продукции. Позднее Трамп отсрочил часть мер на 90 дней для проведения переговоров.
С августа 2025 года вступили в силу новые тарифы. На товары из 39 стран и ЕС установлена ставка 15%; на продукцию ещё из 26 стран — от 18% до 41%; для Китая тарифы закреплены на уровне 30%. Для Индии введены дополнительные штрафные 25% за покупку российской нефти.
При этом апелляционный суд США ранее признал незаконными значительную часть тарифной политики Трампа, указав, что президент превысил полномочия. Однако сам он настаивает, что пошлины — «лучший инструмент» для поддержки американских рабочих и компаний.
