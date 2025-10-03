У страховщиков и РСА разошлись цены по выплатам за ОСАГО при ДТП

и проблем с плохими расчетами, недоверием людей просто нет. Система при этом прибыльная. Просто, наверное, она не приносит таких сверхприбылей, как в России, где страховые компании год за годом декларируют самый успешный год в своей истории. У них каждый год рекордные прибыли", — заключил Шапарин.