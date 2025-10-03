Объяснено, почему из Абхазии российские туристы возвращаются разочарованными

Абхазия долгое время воспринималась российскими отдыхающими как доступная и близкая замена зарубежным курортным направлениям, однако в последний период всё громче звучат критические оценки от побывавших там путешественников. Чем больше гостей посещает этот регион, тем откровеннее становятся рассказы о том, как радужные ожидания сталкиваются с действительностью на пути между Гаграми и Сухумом.