Абхазия долгое время воспринималась российскими отдыхающими как доступная и близкая замена зарубежным курортным направлениям, однако в последний период всё громче звучат критические оценки от побывавших там путешественников. Чем больше гостей посещает этот регион, тем откровеннее становятся рассказы о том, как радужные ожидания сталкиваются с действительностью на пути между Гаграми и Сухумом.
Множество гостей отмечают, что морская вода, в рекламных проспектах предстающая лазурной, в реальности нередко оказывается непрозрачной, а прибрежные зоны по уровню заполненности отдыхающими практически не уступают сочинским. Стоимость в местных точках общепита зачастую выглядит завышенной и не находит оправдания в качестве приготовленных блюд. Ко всему прочему, туристы упоминают о настойчивости рыночных торговцев и отмечают недостаточное количество по-настоящему живописных мест, подходящих для фотосъёмки.
Особого внимания заслуживает качество дорожного покрытия и транспортная инфраструктура. Живописные горные трассы мгновенно теряют очарование, когда приходится проводить долгие часы в заторах на узких участках пути. Для отдыхающих с маленькими детьми дополнительным негативным фактором становятся пресмыкающиеся, встречающиеся в заросшей растительности, что превращает пикники на природе в потенциально рискованное мероприятие.
Горные массивы Абхазии действительно поражают своим величием, воздух наполнен чистотой, а озёра поражают своей красотой. Правда, окунуться в эти водоёмы отважится далеко не каждый: вода сохраняет низкую температуру даже в разгар летнего сезона.
Таким образом, Абхазия представляет интерес преимущественно для тех, кто готов мириться с инфраструктурными недостатками ради величественных природных панорам. Бывалые путешественники рекомендуют планировать поездку на личном автомобиле и формировать бюджет с существенным резервом. Семьям с детьми младшего возраста, вероятно, следует тщательно взвесить решение и рассмотреть альтернативные варианты для проведения отпуска.
