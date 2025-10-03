В Крыму бензин есть на 73 АЗС — куда ехать за топливом

«Сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчет. В целях равномерного распределения ресурсов действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки», — написал Гоцанюк.
Он в очередной раз напомнил, что сложности с поставками бензина связаны в основном со снижением объемов производства светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России, особенностями логистики и необходимостью обеспечения безопасности поставок на полуостров.
«Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения региона топливом в полном объеме», — заверил глава крымского правительства.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.