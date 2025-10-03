В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция

Годовая инфляция в РК в сентябре 2025 года достигла 12,9%, что является существенным ускорением по сравнению с августом (12,2%). Этот показатель превышает и уровни, зафиксированные в сентябре 2024 года (8,3%), и даже в 2023 году (11,8%), что указывает на продолжающееся усиление ценового давления в экономике.