В Омске вновь продают уличный каток у ТЦ «Фестиваль»

В Омске выставлен на продажу коммерческий уличный каток, расположенный на улице 70 лет Октября, рядом с ТЦ «Фестиваль». Этот каток был впервые залит льдом в конце декабря 2022 года и с тех пор стал популярным местом для зимних развлечений.