В Омске вновь продают уличный каток у ТЦ «Фестиваль»

В Омске выставлен на продажу коммерческий уличный каток, расположенный на улице 70 лет Октября, рядом с ТЦ «Фестиваль». Этот каток был впервые залит льдом в конце декабря 2022 года и с тех пор стал популярным местом для зимних развлечений.
Каток оснащён ледовой площадкой, вдоль которой установлены деревянные ограждения. Также имеется помещение, в котором расположены раздевалка и пункт проката спортивного инвентаря. Площадь здания составляет 120 кв. м, а сам земельный участок находится в аренде.
В комплект бизнеса входят коньки для 200 посетителей, кассовое оборудование, инвентарь для уборки катка, станок для заточки коньков, барная стойка для кофейни и другие элементы. Цена продажи составляет 5,8 млн рублей, что на 2,2 млн рублей меньше, чем в прошлом году, когда стоимость бизнеса была 8 млн рублей.