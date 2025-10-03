Экономист Колташов прогнозирует, что цены на сахар могут вырасти к концу года

К концу года в России возможен рост цен на сахар и связанные с ним кондитерские изделия и десерты. Об этом сообщает издание 360.ru, ссылаясь на прогнозы экспертов.
Основной причиной возможного подорожания сахара является неурожайность сахарной свёклы. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность свеклы снизилась на четверть по сравнению с прошлым годом.
Экономист и директор Института нового общества Василий Колташов подтвердил возможность роста цен на сахар. По его мнению, к Новому году цены могут увеличиться минимум на 10%. Это, в свою очередь, может привести к повышению стоимости варенья, конфет, продуктов и кондитерских изделий, содержащих сахар.
Колташов также отметил, что на цены могут повлиять и другие факторы, такие как рост тарифов и стоимости топлива. Однако он подчеркнул, что на базовые продукты, включая сахар, не планируется повышение НДС, который останется на уровне 10%.
Однако зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила ТАСС, что оснований для роста цен на сахар в России нет. Урожай сахарной свеклы в этом году достаточен для удовлетворения внутреннего спроса и экспорта.
По её словам, текущие цены на сахар остаются стабильными и ниже, чем в прошлом году. Уборка свеклы завершена на 45%, собрано 20,5 млн тонн, что на 8% больше прошлогоднего показателя. 66 заводов произвели 2 млн тонн сахара, что на 110 тысяч тонн больше, чем ранее. Общий объём производства сахара в этом году может достичь 6,8 млн тонн, превышая прошлогодний уровень на 300 тысяч тонн.