Экономист Колташов прогнозирует, что цены на сахар могут вырасти к концу года

По её словам, текущие цены на сахар остаются стабильными и ниже, чем в прошлом году. Уборка свеклы завершена на 45%, собрано 20,5 млн тонн, что на 8% больше прошлогоднего показателя. 66 заводов произвели 2 млн тонн сахара, что на 110 тысяч тонн больше, чем ранее. Общий объём производства сахара в этом году может достичь 6,8 млн тонн, превышая прошлогодний уровень на 300 тысяч тонн.