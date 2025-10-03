Проект первой очереди «Яр Парка» на Казанке прошел госэкспертизу

Строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки анонсировали осенью 2023 года. Тогда предполагалось, что инвестиции в проект составят 28,7 млрд рублей к 2028 году. Заявлялось, что комплекс объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для проведения общественных и развлекательных мероприятий.