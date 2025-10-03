Проект первой очереди «Яр Парка» на Казанке прошел госэкспертизу

Разработали проектную документацию казанская компания «ЛеРа Проект», московская «Проектная компания “Геостройпроект” и московское же “Архитектурное бюро Сергея Скуратова”. Техническим заказчиком является ООО “СР. ДЕВЕЛОПМЕНТ”, а застройщиком выступает ООО “Специализированный застройщик “Кравт Яр Парк”.
Комплекс возведут на участке береговой линии реки Казанки, примыкающем к перекрестку улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина.
Строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки анонсировали осенью 2023 года. Тогда предполагалось, что инвестиции в проект составят 28,7 млрд рублей к 2028 году. Заявлялось, что комплекс объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для проведения общественных и развлекательных мероприятий.
В феврале 2025 года года на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» архитектор Сергей Скуратов лично представил проект «Яр Парка». Главной неожиданностью стала заявленная высота доминанты комплекса — 225 метров (вместо фигурировавших ранее 150 метров).