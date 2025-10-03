В сентябре в Молдове только 19% энергии поставлялось местными производителями

На заседании обсуждалось и электроснабжение в предстоящий холодный период года. Потребление электроэнергии на правом берегу Днестра в отопительный сезон с октября 2025 года по апрель 2026 года было оценено в 2,8 млрд кВт*ч, из которых 1,02 млрд кВт*ч планируется покрыть за счет местных источников, а 1,78 млрд кВт*ч — за счет закупок электроэнергии из внешних источников. Ежегодные процедуры закупки электроэнергии было запланировано начать до 30 сентября.