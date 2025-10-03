Ричмонд
В сентябре в Молдове только 19% энергии поставлялось местными производителями

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Госпредприятие «Энергоком» приобрело в сентябре около 322,9 тысячи МВт*ч электроэнергии, поступившей как из внутренних источников, так и из-за рубежа, сообщили в Министерстве энергетики.

Источник: Ministerul energiei al Republicii Moldova

Уточняется, что средневзвешенная цена энергоносителя составила 113,96 евро/МВт*ч.

Доля импортированной электроэнергии в сентябре составила 80,85% от общего объема, еще 19,15% — энергия, произведенная непосредственно в Молдове отечественными производителями.

Из общего объема импортных закупок большая часть (64,65%) было осуществлено по двусторонним контрактам с поставщиками и производителями из Румынии и Украины, а остальные 16,2% — через торговые платформы BRM и OPCOM.

Затраты на закупку не включают налоги и расходы, связанные с транспортировкой, логистикой и резервированием мощностей, подчеркнули в министерстве.

Напомним, 19 сентября, премьер-министр Молдовы Дорин Речан провел заседание правительственной комиссии, чтобы объявить о готовности страны к отопительному сезону, на котором министерством было заявлено, что Молдова на сегодняшний день закупила природный газ в объеме более 90% от прогнозируемого потребления на 2025−2026 газовый год.

На заседании обсуждалось и электроснабжение в предстоящий холодный период года. Потребление электроэнергии на правом берегу Днестра в отопительный сезон с октября 2025 года по апрель 2026 года было оценено в 2,8 млрд кВт*ч, из которых 1,02 млрд кВт*ч планируется покрыть за счет местных источников, а 1,78 млрд кВт*ч — за счет закупок электроэнергии из внешних источников. Ежегодные процедуры закупки электроэнергии было запланировано начать до 30 сентября.