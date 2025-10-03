Стало известно о масштабах подделок на ювелирном рынке в России

Каждое пятое украшение в витринах российских магазинов может оказаться поддельным. Согласно текущим оценкам, доля контрафактной и недобросовестно маркированной продукции достигает 20% от общего объёма рынка, что в денежном выражении составляет порядка 56 миллиардов рублей ежегодно.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на мнение опрошенных экспертов, до 15% от всего ассортимента в розничных сетях — это бижутерия, реализуемая под видом ювелирных изделий, с объёмом продаж до 42 миллиардов рублей. При этом доля украшений, чьи качественные показатели не совпадают с декларируемыми, оказывается существенно выше и приближается к 30%.
Как пояснил независимый аналитик Андрей Бархота, распространёнными нарушениями являются применение золота другой пробы, использование менее очищенных сплавов, а также замена природных минералов синтетическими аналогами.
В связи с этой ситуацией государственные органы планируют ужесточить регламент торговли ювелирными изделиями. По данным издания, Министерство финансов разработало соответствующий проект нормативного акта, обязывающий торговые точки размещать печатные памятки для покупателей. В этих материалах должны содержаться учётный номер изделия в государственной информационной системе ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней) и специальный QR-код.
Предполагается, что данная мера позволит гражданам непосредственно в местах продаж получать доступные и понятные инструкции для проверки подлинности клейма и маркировки.
Общий оборот ювелирного рынка России по итогам прошлого года достиг 281 миллиарда рублей.
Читайте также: В Ярославле пенсионер отдал мошенникам золотишка на 6 миллионов рублей.