Стало известно о масштабах подделок на ювелирном рынке в России

Как сообщают «Известия» со ссылкой на мнение опрошенных экспертов, до 15% от всего ассортимента в розничных сетях — это бижутерия, реализуемая под видом ювелирных изделий, с объёмом продаж до 42 миллиардов рублей. При этом доля украшений, чьи качественные показатели не совпадают с декларируемыми, оказывается существенно выше и приближается к 30%.