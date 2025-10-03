В Омске сахар может подорожать на 20% к Новому году

Российский рынок ожидает резкий скачок цен на сахар — один из ключевых продуктов потребительской корзины. По оценкам участников аграрного рынка, к новогодним праздникам розничная стоимость может увеличиться на 20%, достигнув 81 рубля за килограмм против нынешних 68 рублей. Для жителей Омска, как и для всей страны, это означает значительное подорожание стратегически важного товара.
Причина надвигающегося ценового шока — масштабное падение урожая сахарной свёклы в основных аграрных регионах. Аграрии Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей сообщают, что из-за разрушительных майских заморозков и последующей засухи сбор свёклы сократился примерно на четверть. Урожайность упала в среднем до 252 центнеров с гектара.
Ситуацию усугубляют логистические потери. По словам экспертов, около 3% урожая теряется при транспортировке. При этом общероссийский объём отгрузки свёклы агропредприятиями рухнул на 50%. Наибольшее падение зафиксировано в Белгородской области (-96%), а также в Липецкой (-88,3%), Тамбовской (-83,7%) и Курской (-81,6%) областях.
По данным Росстата за первое полугодие 2025 года, отгрузка сахарной свёклы в стране сократилась на 51,3% в годовом выражении. Это произошло, несмотря на увеличение посевных площадей на 4,4%.