Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске сахар может подорожать на 20% к Новому году

Подорожание сахара на 20% ожидается из-за рекордного падения урожая свеклы в основных аграрных регионах страны.

Источник: Om1 Омск

Российский рынок ожидает резкий скачок цен на сахар — один из ключевых продуктов потребительской корзины. По оценкам участников аграрного рынка, к новогодним праздникам розничная стоимость может увеличиться на 20%, достигнув 81 рубля за килограмм против нынешних 68 рублей. Для жителей Омска, как и для всей страны, это означает значительное подорожание стратегически важного товара.

Причина надвигающегося ценового шока — масштабное падение урожая сахарной свёклы в основных аграрных регионах. Аграрии Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей сообщают, что из-за разрушительных майских заморозков и последующей засухи сбор свёклы сократился примерно на четверть. Урожайность упала в среднем до 252 центнеров с гектара.

Ситуацию усугубляют логистические потери. По словам экспертов, около 3% урожая теряется при транспортировке. При этом общероссийский объём отгрузки свёклы агропредприятиями рухнул на 50%. Наибольшее падение зафиксировано в Белгородской области (-96%), а также в Липецкой (-88,3%), Тамбовской (-83,7%) и Курской (-81,6%) областях.

По данным Росстата за первое полугодие 2025 года, отгрузка сахарной свёклы в стране сократилась на 51,3% в годовом выражении. Это произошло, несмотря на увеличение посевных площадей на 4,4%.