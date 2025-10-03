В Омске сахар может подорожать на 20% к Новому году

Российский рынок ожидает резкий скачок цен на сахар — один из ключевых продуктов потребительской корзины. По оценкам участников аграрного рынка, к новогодним праздникам розничная стоимость может увеличиться на 20%, достигнув 81 рубля за килограмм против нынешних 68 рублей. Для жителей Омска, как и для всей страны, это означает значительное подорожание стратегически важного товара.