Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы могут вступить в Программу долгосрочных сбережений через «Госуслуги»

Нижегородцы теперь могут вступить в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) через портал «Госуслуги». Оформить договор ПДС таким образом можно с октября 2025 года.

Источник: Нижегородская правда

Программа долгосрочных сбережений — это сберегательный продукт, который позволит сформировать накопления на долгосрочные приоритетные цели.

Чтобы заключить договор, нужно «обратиться» к роботу-помощнику Максу на «Госуслугах», ввести запрос «вступить в ПДС» и далее нажать кнопку «подробнее о подписании в “Госключе”. На данный момент страница доступна только по поиску в роботе-помощнике Макс.

Для подписания договора используется усиленная неквалифицированная электронная подпись, полученная в приложении «Госключ».

В настоящее время договор ПДС можно заключить с тремя негосударственными пенсионными фондами (НПФ), в скором времени к ним присоединятся и другие.

Программа работает с 2024 года. Сформированными накоплениями можно будет воспользоваться после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Долгосрочные сбережения формируются за счет личных добровольных взносов гражданина, средств софинансирования государства, инвестиционного дохода и других источников.

Рассчитать самостоятельно свой доход по ПДС можно на портале Моифинансы.рф. Калькулятор рассчитает сумму ежемесячных выплат, которые получит участник программы после 15 лет накоплений. Калькулятор и подробная информация доступны по ссылке: моифинансы.рф/programma-dolgosrochnyh-sberezhenij-new/.

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.