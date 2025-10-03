Нижегородцы могут вступить в Программу долгосрочных сбережений через «Госуслуги»

Программа долгосрочных сбережений — это сберегательный продукт, который позволит сформировать накопления на долгосрочные приоритетные цели.
Чтобы заключить договор, нужно «обратиться» к роботу-помощнику Максу на «Госуслугах», ввести запрос «вступить в ПДС» и далее нажать кнопку «подробнее о подписании в “Госключе”. На данный момент страница доступна только по поиску в роботе-помощнике Макс.
Для подписания договора используется усиленная неквалифицированная электронная подпись, полученная в приложении «Госключ».
В настоящее время договор ПДС можно заключить с тремя негосударственными пенсионными фондами (НПФ), в скором времени к ним присоединятся и другие.
Программа работает с 2024 года. Сформированными накоплениями можно будет воспользоваться после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Долгосрочные сбережения формируются за счет личных добровольных взносов гражданина, средств софинансирования государства, инвестиционного дохода и других источников.
Рассчитать самостоятельно свой доход по ПДС можно на портале Моифинансы.рф. Калькулятор рассчитает сумму ежемесячных выплат, которые получит участник программы после 15 лет накоплений. Калькулятор и подробная информация доступны по ссылке: моифинансы.рф/programma-dolgosrochnyh-sberezhenij-new/.
Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.