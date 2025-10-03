Нижегородцы могут вступить в Программу долгосрочных сбережений через «Госуслуги»

Программа работает с 2024 года. Сформированными накоплениями можно будет воспользоваться после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Долгосрочные сбережения формируются за счет личных добровольных взносов гражданина, средств софинансирования государства, инвестиционного дохода и других источников.