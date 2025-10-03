Ричмонд
В Волгоградской области топ-менеджерам предлагают зарплату в 100 000 рублей

Эксперты платформы hh.ru изучили, как изменился спрос на директоров в регионе и какие заработные платы им предлагают.

Медиана зарплатных предложений для генеральных директоров за 8,5 месяцев в России составила 163 800 рублей. За год показатель снизился на 7%. Медиана зарплатных предложений в Волгоградской области составила 100 000 рублей.

В 2025 году в России компании в поиске гендиректоров открыли почти 6000 вакансий. За год число вакансий стало меньше на 6%. Чаще всего гендиректоров в этом году искали компании, оказывающие услуги бизнесу (11% вакансий), из строительной отрасли (7%), ИТ (6%), финансового сектора и розничной торговли (по 5%).

При этом от кандидатов ожидают базовых навыков. Среди них — умение управлять командой, мыслить стратегически, брать ответственность, контролировать бизнес-процессы.