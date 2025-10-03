В Волгоградской области топ-менеджерам предлагают зарплату в 100 000 рублей

В 2025 году в России компании в поиске гендиректоров открыли почти 6000 вакансий. За год число вакансий стало меньше на 6%. Чаще всего гендиректоров в этом году искали компании, оказывающие услуги бизнесу (11% вакансий), из строительной отрасли (7%), ИТ (6%), финансового сектора и розничной торговли (по 5%).