Смольный готовится расширить программу приватизации

На продажу могут выставить и имущество, ранее переданное инвесторам по концессии, или просто сданное в аренду. Речь идет о здании государственных сберегательных касс на набережной реки Фонтанки, 78, особняке Турчаниновой на Среднем проспекте В. О., 40, доме Игеля на Каменноостровском проспекте и особняке Ламздорфа на Моховой улице, 1/9. Также в список могут войти Портик Руска на Думской улице, 2, площади в доме на набережной канала Грибоедова, 13, которые сейчас снимает Росбанк, и другие объекты.