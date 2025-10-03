"Нижегородцев приглашают на ярмарки вакансий в октябре

Принять участие в ярмарках смогут широкие категории граждан: безработные, те, кто находится в поиске работы, участники СВО и их родственники, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также все желающие сменить профессию или повысить квалификацию.
Свои предложения по трудоустройству представят предприятия агропромышленного сектора, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, социальные учреждения и другие организации Нижегородской области.
«Мы создаем все условия для того, чтобы жители региона могли быстро и комфортно найти работу. Наша задача — помочь каждому участнику подобрать подходящую вакансию и выйти на новый профессиональный уровень», — рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.
Во время ярмарок специалисты службы занятости представят актуальные вакансии, помогут составить резюме, расскажут о мерах государственной поддержки, а также обучат работе с порталом «Работа России». Кроме того, участникам будет доступна информация о бесплатном обучении в рамках нацпроекта «Кадры». Посетители смогут лично пообщаться с работодателями и уточнить интересующие детали.
Подробная программа ярмарок размещена на официальном сайте службы занятости. Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра