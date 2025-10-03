Белгоспищепром сказал, как белорусские кондитеры обыграли тему картошки

Конфеты «Беларуская бульба» стали выпускать на «Коммунарке», рассказали в Белгоспищепроме.
В концерне напомнили, что у белорусов с картошкой связано многое. Например, в детстве была картошка из костра — «черная снаружи и почти всегда сырая внутри». А еще любимые блюда белорусов — это картошка с селедкой, драники, цеппелины, жареная с золотистой корочкой…
Еще в Белгоспищепроме напомнили, что осенью картошку выкапывают, сортируют и отправляют на хранение.
Здесь, кстати, Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году.
А в концерне отметили, что и белорусские кондитеры не могли обойти стороной тему картошки.
— Сегодня у нас к кофе конфеты «Белорусская картошка» от фабрики «Коммунарка», — показали в пресс-службе.
Конфеты «Беларуская бульба» сделаны в виде трюфеля и покрыты шоколадной глазурью. А делают их по классической рецептуре на основе какао-масла и жареного миндаля, обсыпая какао-порошком и сахарной пудрой.
А недавно белорусская компания выпустила мороженое со вкусом драника. Ранее еще ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.
