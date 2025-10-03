Ричмонд
Белгоспищепром сказал, как белорусские кондитеры обыграли тему картошки

Белгоспищепром сказал о сладкой «Беларускай бульбе» к кофе.

Источник: Комсомольская правда

Конфеты «Беларуская бульба» стали выпускать на «Коммунарке», рассказали в Белгоспищепроме.

В концерне напомнили, что у белорусов с картошкой связано многое. Например, в детстве была картошка из костра — «черная снаружи и почти всегда сырая внутри». А еще любимые блюда белорусов — это картошка с селедкой, драники, цеппелины, жареная с золотистой корочкой…

Еще в Белгоспищепроме напомнили, что осенью картошку выкапывают, сортируют и отправляют на хранение.

Здесь, кстати, Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году.

А в концерне отметили, что и белорусские кондитеры не могли обойти стороной тему картошки.

— Сегодня у нас к кофе конфеты «Белорусская картошка» от фабрики «Коммунарка», — показали в пресс-службе.

Конфеты «Беларуская бульба» сделаны в виде трюфеля и покрыты шоколадной глазурью. А делают их по классической рецептуре на основе какао-масла и жареного миндаля, обсыпая какао-порошком и сахарной пудрой.

А недавно белорусская компания выпустила мороженое со вкусом драника. Ранее еще ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, находящегося в Беларуси.

