Белгоспищепром сказал, как белорусские кондитеры обыграли тему картошки

В концерне напомнили, что у белорусов с картошкой связано многое. Например, в детстве была картошка из костра — «черная снаружи и почти всегда сырая внутри». А еще любимые блюда белорусов — это картошка с селедкой, драники, цеппелины, жареная с золотистой корочкой…