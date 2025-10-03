ЗВР Беларуси выросли за сентябрь на 7%

Как следует из данных на сайте Нацбанка, в основном это произошло за счет роста оценки монетарного золота. Если ранее было примерно 5,9 млрд долларов, то на 1 октября — 6,6 млрд. Кроме того, выросли и активы в иностранной валюте: с 5 млрд до 5,2 млрд.