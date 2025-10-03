ЗВР Беларуси выросли за сентябрь на 7%

Таким образом, если сравнивать с 1 сентября, то общая сумма ЗВР увеличилась примерно на 7%.
При этом поставлен очередной исторический рекорд — общая оценка активов превысила планку в 13 млрд долларов.
Как следует из данных на сайте Нацбанка, в основном это произошло за счет роста оценки монетарного золота. Если ранее было примерно 5,9 млрд долларов, то на 1 октября — 6,6 млрд. Кроме того, выросли и активы в иностранной валюте: с 5 млрд до 5,2 млрд.
Планируется, что по итогам года объем международных резервных активов должен составить не менее 7,1 млрд. Это целевой показатель правительства и Нацбанка. То есть на данный момент объем активов превышает план.
В начале сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в значительной мере росту ЗВР в этом году способствовало удорожание золота на мировом рынке.
А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться нельзя.
Он призвал активнее вкладывать резервы в выгодные для страны инвестиционные проекты или в долгосрочные экспортные контракты.