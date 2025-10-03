В Беларуси изменится порядок предоставления кредитов с 22 ноября

В документе появится ряд изменений, цель введения которых заключается в борьбе с мошенниками. Будет введено требование к банкам заключать кредитный договор на следующий рабочий день после обращения за получением кредита. Или же банки должны будут предоставлять кредит на следующий рабочий день после заключения кредитного договора. Нововведение не касается случаев, когда банк напрямую перечисляет кредитные средства на счет продавца.
Кроме того, банки будут заниматься изучением активности вокруг кредитной истории. В случаях, когда банки запрашивают кредитный отчет, анализу будет подвергаться не только кредитная история, но и внимание обратят на количество запросов отчета за последние семь дней. Помимо этого, банки до заключения кредитного договора, согласно изменениям в инструкции, будут сообщать гражданам о формах и методах мошенничества со стороны третьих лиц под подпись. Документ вступает в силу с 22 ноября.