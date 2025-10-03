В Беларуси изменится порядок предоставления кредитов с 22 ноября

Кроме того, банки будут заниматься изучением активности вокруг кредитной истории. В случаях, когда банки запрашивают кредитный отчет, анализу будет подвергаться не только кредитная история, но и внимание обратят на количество запросов отчета за последние семь дней. Помимо этого, банки до заключения кредитного договора, согласно изменениям в инструкции, будут сообщать гражданам о формах и методах мошенничества со стороны третьих лиц под подпись. Документ вступает в силу с 22 ноября.