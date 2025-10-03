Бектенов: Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках ОПЕК+

На форуме он сообщил, что в Казахстане ежегодно перерабатывается примерно 18 миллионов тонн нефти. А согласно концепции развития этой сферы до 2040 года, мощность переработки повысится до 39 миллионов тонн.
А глубина переработки дойдет до 94%. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан принимает необходимые меры по стабилизации глобального рынка нефти и будет придерживаться своих обязанностей в рамках ОПЕК+
Также Олжас Бектенов заявил, что Казахстан готов быть надежным партнером в поставках урана и редкоземельных элементов для стран мира.
Растущие энергетические потребности требуют от нас генерации большего объема энергии. В этой связи особое значение имеют редкоземельные металлы и уран, где Казахстан готов быть надежным партнером для стран мира. Строительство атомной электростанции — это стратегический шаг к чистой энергии и независимости.
Позже Токаев принял в Акорде генерального секретаря ОПЕК Хайтам аль-Гаиса. Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов.
Президент Казахстана высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.