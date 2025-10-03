Бектенов: Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках ОПЕК+

Растущие энергетические потребности требуют от нас генерации большего объема энергии. В этой связи особое значение имеют редкоземельные металлы и уран, где Казахстан готов быть надежным партнером для стран мира. Строительство атомной электростанции — это стратегический шаг к чистой энергии и независимости.