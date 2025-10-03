Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бектенов: Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках ОПЕК+

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в работе XVI Евразийского форума KAZENERGY.

Источник: Sputnik.kz

На форуме он сообщил, что в Казахстане ежегодно перерабатывается примерно 18 миллионов тонн нефти. А согласно концепции развития этой сферы до 2040 года, мощность переработки повысится до 39 миллионов тонн.

А глубина переработки дойдет до 94%. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан принимает необходимые меры по стабилизации глобального рынка нефти и будет придерживаться своих обязанностей в рамках ОПЕК+

заявил премьер

Также Олжас Бектенов заявил, что Казахстан готов быть надежным партнером в поставках урана и редкоземельных элементов для стран мира.

Растущие энергетические потребности требуют от нас генерации большего объема энергии. В этой связи особое значение имеют редкоземельные металлы и уран, где Казахстан готов быть надежным партнером для стран мира. Строительство атомной электростанции — это стратегический шаг к чистой энергии и независимости.

сказал Бектенов

Позже Токаев принял в Акорде генерального секретаря ОПЕК Хайтам аль-Гаиса. Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов.

Президент Казахстана высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.