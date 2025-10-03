Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекские производители смогут продвигать национальные бренды на международном рынке

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекистанские предприниматели и производители смогут продвигать свою продукцию на мировых рынках под национальным брендом, наладить международные партнерские связи, а также расширить свою деятельность за рубежом. В Ташкенте определили победителей первого конкурса национальных брендов под названием «Бизникиларни бил» («Знай наших»). Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.

Источник: Sputnik.uz

Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических реформ Узбекистана, Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив России.

Как отмечается, основная цель конкурса — выявить перспективные отечественные компании и национальные бренды, оказать им поддержку в выходе на зарубежный рынок, содействовать их узнаваемости и налаживанию новых партнерств.

«Конкурс национальных брендов станет мощным импульсом для продвижения передовых предпринимателей и расширения их деятельности за рубежом. Наше Агентство продолжит координировать эти процессы и в дальнейшем будет способствовать росту подобных инициатив», — отметил директор Агентства Баходир Рахматов.

Директор Агентства стратегических инициатив России Светлана Чупшева подчеркнула, что конкурс играет важную роль в широком распространении достижений бизнеса в Узбекистане и укреплении международного сотрудничества.

Заявки от предпринимателей для участия в конкурсе принимались на специально разработанной онлайн-платформе uzbrand.uz. Участники представили кейсы, видеопрезентации и основные описания своих проектов.

Всего в конкурсе приняли участие 110 компаний из 14 регионов. По результатам конкурса 10 брендов были признаны победителями. Это продукты питания и агробизнес, потребительские товары, высокие технологии, креативные индустрии и IT.

Им вручили сертификаты, подтверждающие выход на российский рынок с определенными привилегиями. Также победители получат возможность участвовать в международных выставках, проходить сертификацию и выходить на платформы роста и торговли.

«Развитие национальных брендов формирует позитивный имидж Узбекистана как производителя высококачественной продукции. Это поможет продвигать национальные бренды и придаст дополнительный импульс для роста экспортного потенциала», — подчеркнули в агентстве.