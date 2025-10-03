Узбекские производители смогут продвигать национальные бренды на международном рынке

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекистанские предприниматели и производители смогут продвигать свою продукцию на мировых рынках под национальным брендом, наладить международные партнерские связи, а также расширить свою деятельность за рубежом. В Ташкенте определили победителей первого конкурса национальных брендов под названием «Бизникиларни бил» («Знай наших»). Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.