Узбекские производители смогут продвигать национальные бренды на международном рынке

Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических реформ Узбекистана, Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив России.
Как отмечается, основная цель конкурса — выявить перспективные отечественные компании и национальные бренды, оказать им поддержку в выходе на зарубежный рынок, содействовать их узнаваемости и налаживанию новых партнерств.
«Конкурс национальных брендов станет мощным импульсом для продвижения передовых предпринимателей и расширения их деятельности за рубежом. Наше Агентство продолжит координировать эти процессы и в дальнейшем будет способствовать росту подобных инициатив», — отметил директор Агентства Баходир Рахматов.
Директор Агентства стратегических инициатив России Светлана Чупшева подчеркнула, что конкурс играет важную роль в широком распространении достижений бизнеса в Узбекистане и укреплении международного сотрудничества.
Заявки от предпринимателей для участия в конкурсе принимались на специально разработанной онлайн-платформе uzbrand.uz. Участники представили кейсы, видеопрезентации и основные описания своих проектов.
Всего в конкурсе приняли участие 110 компаний из 14 регионов. По результатам конкурса 10 брендов были признаны победителями. Это продукты питания и агробизнес, потребительские товары, высокие технологии, креативные индустрии и IT.
Им вручили сертификаты, подтверждающие выход на российский рынок с определенными привилегиями. Также победители получат возможность участвовать в международных выставках, проходить сертификацию и выходить на платформы роста и торговли.
«Развитие национальных брендов формирует позитивный имидж Узбекистана как производителя высококачественной продукции. Это поможет продвигать национальные бренды и придаст дополнительный импульс для роста экспортного потенциала», — подчеркнули в агентстве.