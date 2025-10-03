Ричмонд
Скандал между жильцами одного из домов разгорается во Владивостоке

Автомобили, голуби, люди и неизвестная жидкость — всё это смешалось в запутанной истории жителей Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

В социальных сетях начали распространяться сведения о том, что жительница одного из домов по улице Луговой якобы поливает припаркованные автомобили неизвестной жидкостью, которая как минимум пачкает машины. В некоторых публикациях указывается, что пострадавших уже набралось едва ли не полдома, сообщает ИА DEITA.RU.

По некоторым данным, события разворачиваются возле дома по адресу ул. Луговая, 43. Ряд владивостокских пабликов в телеграм опубликовал сведения, что неизвестная пожилая женщина якобы специально пачкает автомобили какой-то жидкостью, предположительно выливая её из окна на стоящие внизу автомобили.

При этом как минимум одна из публикаций содержит и видео, на котором за кадром девушка-автомобилист спрашивает у женщины — зачем она пачкает машину? В ответ дама отвечает, что ей неудобно мыть окна (далее речь идёт о карнизе, который облюбовали голуби, которые в свою очередь оставляют на карнизе помёт). Не понимая, как связан припаркованный внизу автомобиль и мытьё карниза, девушка, находящаяся за кадром, продолжает спрашивать об этом даму. Разговор становится напряжённее, люди переходят на повышенные тона.

«Просто с вот этого окна бабка что-то сбрасывает мне на машину», — говорит девушка за кадром.

Уточняется, что, скорее всего, во дворе есть много других людей, которые страдают от такой проблемы и пока не в силах её решить. По некоторым данным, заявление об инциденте направлено участковому.

При этом в комментариях люди занимают разные позиции — одни говорят, что женщина поступает неправильно, другие вспоминают о выхлопных газах от припаркованных заведённых автомобилей, которые мешают жильцам спокойно вести быт.