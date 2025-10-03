Скандал между жильцами одного из домов разгорается во Владивостоке

При этом как минимум одна из публикаций содержит и видео, на котором за кадром девушка-автомобилист спрашивает у женщины — зачем она пачкает машину? В ответ дама отвечает, что ей неудобно мыть окна (далее речь идёт о карнизе, который облюбовали голуби, которые в свою очередь оставляют на карнизе помёт). Не понимая, как связан припаркованный внизу автомобиль и мытьё карниза, девушка, находящаяся за кадром, продолжает спрашивать об этом даму. Разговор становится напряжённее, люди переходят на повышенные тона.