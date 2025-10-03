В Красноярске продают четырехэтажный коттедж за 28 миллионов рублей. Особняк огромный, внутри шесть комнат, два санузла. Весь первый этаж занимают кухня и гостиная. В цокольном этаже — бассейн и сауна. Все коммунальные блага подключены, отопление — либо электрическое, либо пеллетный котел.