В Красноярске продают четырехэтажный коттедж за 28 миллионов рублей. Особняк огромный, внутри шесть комнат, два санузла. Весь первый этаж занимают кухня и гостиная. В цокольном этаже — бассейн и сауна. Все коммунальные блага подключены, отопление — либо электрическое, либо пеллетный котел.
К особняку прилагается участок в 12 соток, есть зеленые насаждения, высокие деревья, зона отдыха на свежем воздухе, место для парковки машины. В огороде — плодово-ягодные кустарники, сообщает «7 канал» со ссылкой на портал недвижимости «Элитный Красноярск».
Правда, судя по видео, уединиться жильцы могут лишь внутри дома. Потому что тесновато там от соседей. Но продавец настаивает: этот дом — идеальный для большой семьи.