Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэрофлот открывает прямые рейсы из Казани в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Аэрофлот совместно с туроператором «Библио-Глобус» запускает чартерные программы прямых рейсов в Египет из Казани и Екатеринбурга.

Источник: ИА Татар-информ

Первый вылет из столицы Татарстана в Хургаду состоится 7 октября, а на следующий день запланирован рейс в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба Аэрофлота.

Из Екатеринбурга самолеты начнут летать по обоим направлениям также 7 октября. Частота перелетов составит три раза в неделю.

На линии будут задействованы лайнеры Boeing 737 с компоновкой салона в двух классах — Эконом и Бизнес.

Компания ожидает высокий спрос на прямые рейсы к Красному морю со стороны российских туристов.

Напомним, что ранее Аэрофлот уже объявлял о запуске совместных полетов с «Библио-Глобусом» из Краснодара, а также выполняет круглогодичные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Санкт-Петербурга.