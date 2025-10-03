Аэрофлот открывает прямые рейсы из Казани в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Первый вылет из столицы Татарстана в Хургаду состоится 7 октября, а на следующий день запланирован рейс в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба Аэрофлота.
Из Екатеринбурга самолеты начнут летать по обоим направлениям также 7 октября. Частота перелетов составит три раза в неделю.
На линии будут задействованы лайнеры Boeing 737 с компоновкой салона в двух классах — Эконом и Бизнес.
Компания ожидает высокий спрос на прямые рейсы к Красному морю со стороны российских туристов.
Напомним, что ранее Аэрофлот уже объявлял о запуске совместных полетов с «Библио-Глобусом» из Краснодара, а также выполняет круглогодичные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Санкт-Петербурга.