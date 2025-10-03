Аэрофлот открывает прямые рейсы из Казани в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Напомним, что ранее Аэрофлот уже объявлял о запуске совместных полетов с «Библио-Глобусом» из Краснодара, а также выполняет круглогодичные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Санкт-Петербурга.