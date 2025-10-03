Лукашенко знакомится с развитием в Беларуси птицеводческой отрасли

На Солигорской птицефабрике реализован проект по строительству инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой яиц. Для Беларуси этот проект уникален. После выхода перепелиной фермы на проектную мощность планируется получать ежегодно не менее 200 млн штук перепелиных яиц, а объем производства этого продукта увеличится в 1,8 раза.