Объемы строительства в Башкирии снизились по сравнению с прошлым годом на 3,4%

В этом году самым активным месяцем для строителей был март, когда объемы работ превысили 41,5 млрд руб. (на 21,6% больше, чем годом ранее). Наиболее низкую выработку девелоперы и население показали в январе — объем работ в стоимостном эквиваленте составил менее 20,5 млрд руб., (на 5,4% меньше значений начала 2024 года).