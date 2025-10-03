«Меньше говорить — больше делать». Лукашенко начал рабочую поездку в Солигорск с конкретного совета

Отдельно глава государства упомянул о роли руководителей райисполкомов. Спрос за результаты с них необходимо повышать, и свою долю ответственности они должны нести не только за предприятия коммунальной формы собственности. «Председатель райисполкома — хозяин и президент на своей земле. Он должен управлять на территории. Работать надо. Нужно зарабатывать, — подчеркнул белорусский лидер. — Отвратительная работа в некоторых хозяйствах. Потом придется закрывать бюджетными деньгами. А где их взять?».