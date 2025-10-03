«Меньше говорить — больше делать». Лукашенко начал рабочую поездку в Солигорск с конкретного совета

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный, — сказал глава государства, обращаясь к руководителю области Алексею Кушнаренко. — Имей в виду, ты губернатор здесь».
В первую очередь Александр Лукашенко поинтересовался, завершен ли сев озимых. Председатель Минского облисполкома доложил, что массовый сев как раз завершается.
Александр Лукашенко также высказал некоторые нарекания в отношении уровня хозяйствования на земле, чтобы не было проседания. Речь в том числе о том, что Президент видел по пути с борта вертолета. «Я вижу по полям этим. Он (район. — Прим. БЕЛТА) хуже становится, чем был два года назад», — отметил он.
Глава государства, в частности, недоволен качеством вспашки в отдельных местах. «Даже на подлете — вы тут распахали непонятно что. Но это не вспашка. Если плохо вспахано — не жди никакого урожая. Потому что потом уже бульдозером будешь ровнять поле», — сказал он.
Еще один вопрос касался заброшенных и неиспользуемых приусадебных участков по всей стране. Их необходимо вводить в сельхозоборот. «Надо с ними разбираться», — требует глава государства.
Президент пояснил, что по совокупной площади такие неиспользуемые участки сравнимы с землями, которые в стране стремятся ввести в оборот за счет мелиорации.
Отдельно глава государства упомянул о роли руководителей райисполкомов. Спрос за результаты с них необходимо повышать, и свою долю ответственности они должны нести не только за предприятия коммунальной формы собственности. «Председатель райисполкома — хозяин и президент на своей земле. Он должен управлять на территории. Работать надо. Нужно зарабатывать, — подчеркнул белорусский лидер. — Отвратительная работа в некоторых хозяйствах. Потом придется закрывать бюджетными деньгами. А где их взять?».