Медианная стоимость аренды в сентябре в Екатеринбурге составила 40 тыс. руб

В целом предложение арендных квартир в Екатеринбурге уменьшилось за месяц на 16,6%, за квартал — на 33,1%. В первую очередь снижение обусловлено уменьшением на рынке однокомнатных лотов и квартир-студий. Средняя площадь сдаваемых квартир за месяц выросла на 4,9%, а за квартал на 8,7% и составила 47,6 кв. м.