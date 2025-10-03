В Омской области временно изменится расписание электричек

АО «Омск-Пригород» сообщает, что в связи с ремонтными работами на перегоне Московка-Сыропятское изменится расписание пригородных поездов.
С 6 по 12 октября 2025 года оно будет выглядеть так:
- № 6666 Омск-Калачинская, отправление со станции Омск по расписанию в 10:40, прибытие на станцию Калачинская в 12:27 (на 8 минут позже).
- № 6665 Калачинская-Омск, отправление со станции Калачинская в 14:04 (на 4 минуты раньше), прибытие на ст. Омск по расписанию в 15:48.
Также изменится расписание с 6 по 15 октября, кроме 14 октября 2025 года:
- № 6668/6348 Омск-Колония-Татарская, отправление со станции Омск в 13:54 (на 3 минуты позже) омского времени, отправление со станции Колония в 16:22 (на 12 минут позже) омского времени, прибытие на станцию Татарская в 18:07 (на 12 минут позже) новосибирского времени.
- № 6664/6346 Омск-Колония-Татарская, отправление со станции Омск по расписанию в 8:20, отправление со станции Колония в 10:48 (на 8 минут позже) омского времени, прибытие на станцию Татарская в 12:33 (на 8 минут позже) новосибирского времени.
- № 6674/6344 Омск-Колония-Татарская, отправление со станции Омск в 18:39 (на 2 минуты позже), отправление со станции Колония в 21:13 (на 21 минуту позже) омского времени, прибытие на станцию Татарская в 22:58 (на 21 минуту позже) новосибирского времени.
14 октября 2025 года будет такое расписание электричек:
- № 6668/6348 Омск-Колония-Татарская, отправление со станции Омск в 13:50 (на 1 минуту раньше), отправление со станции Колония в 16:22 (на 12 минут позже) омского времени, прибытие на станцию Татарская в 18:07 (на 12 минут позже).
- № 6664/6346 Омск-Колония-Татарская, отправление со станции Омск в 8:16 (на 4 минуты раньше), отправление со станции Колония в 10:48 (на 8 минут позже) омского времени, прибытие на станцию Татарская в 12:33 (на 8 минут позже) новосибирского времени.
- № 6674/6344 Омск-Колония-Татарская, отправление со станции Омск в 18:35 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Колония в 21:13 (на 21 минуту позже) омского времени, прибытие на станцию Татарская в 22:58 (на 21 минуту позже).
С 6 по 15 октября 2025 года:
- № 6343/6673 Татарская-Колония-Омск, отправление со станции Татарская по расписанию в 7:28 новосибирского времени, отправление со станции Колония в 7:15 омского времени, прибытие на станцию в Омск в 9:35 (на 3 минуты позже).
- № 6347/6667 Татарская-Колония-Омск, отправление со станции Татарская в 20:10 (на 10 минут позже) новосибирского времени, отправление со станции Колония в 19:56 (на 10 минут позже) омского времени, прибытие на станцию в Омск в 22:04 (на 16 минут позже).
- № 6345/6663 Татарская-Колония-Омск, отправление со станции Татарская по расписанию в 16:02 новосибирского времени, со станции Колония в 15:57 (на 2 минуты раньше) омского времени, прибытие на станцию в Омск в 18:19 (на 2 минуты позже).
С 6 по 16 октября 2025 года:
- № 6563 Омск-Называевская, отправление со станции Омск в 7:33 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Называевская в 10:04 (на 3 минуты позже).
с 6 по 10, 13 и 15 октября 2025 года:
- № 6672 Омск-Калачинская, отправление со станции Омск по расписанию в 17:20, прибытие на станцию Калачинская в 19:07 (на 8 минут позже).
- 14 октября № 6672 Омск-Калачинская, отправление со станции Омск в 17:16 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Калачинская в 19:07 (на 8 минут позже).
с 6 по 11, с 13 по 15 октября 2025 года:
- № 6661 Калачинская-Омск, отправление со станции Калачинская в 5:58 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Омск по расписанию в 7:38 (на 13 минут позже).
Пассажиров просят быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании.