Жители Ростовской области накопили долгов на 41,5 млрд рублей

Суммарная задолженность жителей Ростовской области по налогам, сборам и страховым взносам достигла 41,47 млрд рублей по состоянию на начало августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в докладе о социально-экономическом положении России.

Из общей суммы долгов 18,28 млрд рублей составляют недоимки. При этом организации региона накопили кредиторской задолженности на 1,3 трлн рублей, из которых 97,34 млрд рублей являются просроченными. Параллельно с ростом долгов в области отмечается увеличение среднемесячной зарплаты — за январь-июль 2025 года она составила 67,4 тысячи рублей, что на 13,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Среди регионов Южного федерального округа по уровню зарплат Ростовская область занимает промежуточное положение между лидером — Краснодарским краем (73 тыс. рублей) и Калмыкией (53 тыс. рублей).