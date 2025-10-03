Жители Ростовской области накопили долгов на 41,5 млрд рублей

Из общей суммы долгов 18,28 млрд рублей составляют недоимки. При этом организации региона накопили кредиторской задолженности на 1,3 трлн рублей, из которых 97,34 млрд рублей являются просроченными. Параллельно с ростом долгов в области отмечается увеличение среднемесячной зарплаты — за январь-июль 2025 года она составила 67,4 тысячи рублей, что на 13,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.