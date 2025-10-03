В Прикамье маркетплейс выплатит двум пермякам более 6,5 млн рублей

Пермский краевой суд удовлетворил требования двух потребителей о взыскании с популярного маркетплейса убытков за односторонний отказ от исполнения договора. Пермяки в разное время у разных продавцов заказали ноутбуки, смартфоны, смарт-часы и игровые приставки. Они оплатили товары в полном объеме.
После оплаты продавцы в одностороннем порядке отказались от исполнения договоров купли-продажи и отменили заказы. Маркетплейс вернул денежные средства и предложил вновь оформить заказы у других продавцов по другой цене. Потребители обратились к продавцам с требованием о поставке товаров по договорной цене.
В последующем выяснилось, что указанные на сайте маркетплейса продавцы никогда не размещали на нем свои товары и не осуществляли коммерческую деятельность с помощью агрегатора, в добавок, они не торговали указанными товарами. Потребители законно посчитали, что маркетплейс предоставил им недостоверную или неполную информацию о продавце.
Они обратились с исками в Дзержинский районный суд Перми. На защиту их прав встал краевой Роспотребнадзор, его сотрудники дали заключения по возбужденным делам.
«Владелец агрегатора, не осуществивший идентификацию продавца и допустивший неустановленное лицо к размещению предложений на своем сайте в сети Интернет, несет соответствующие риски», — пришли к выводу в краевом ведомстве.
Потребители потребовали с маркетплейса взыскать убытки в виде разницы между стоимостью аналогичного товара на день подачи исков и стоимости товаров по отмененным заказам, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
Дзержинский районный суд после рассмотрения поступивших исков удовлетворил их в части взыскания морального вреда и штрафа, в остальной части — отказал. Пермский краевой суд не согласился с выводами суда первой инстанции.
Судебная коллегия пришла к выводу, что маркетплейс допустил размещение недостоверной информации и должен нести ответственность по возмещению убытков, причиненных потребителям в связи с отказом от исполнения договоров купли-продажи.
Апелляционным определением Пермского краевого суда в пользу первого потребителя взыскали убытки в размере 1 645 976 ₽, моральный вред — 10 000 ₽, штраф — 827 988 ₽; в пользу второго потребителя — 2 738 410 ₽, 25 000 ₽ и 1 381 705 ₽ соответственно.