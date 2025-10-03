В Прикамье маркетплейс выплатит двум пермякам более 6,5 млн рублей

В последующем выяснилось, что указанные на сайте маркетплейса продавцы никогда не размещали на нем свои товары и не осуществляли коммерческую деятельность с помощью агрегатора, в добавок, они не торговали указанными товарами. Потребители законно посчитали, что маркетплейс предоставил им недостоверную или неполную информацию о продавце.