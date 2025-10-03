18 заведений из Красноярска претендуют на звание лучшего в Сибири. Список составили эксперты национальной премии WhereToEat.
В шорт-лист также вошли рестораны из Новосибирска, Иркутска, Абакана, Томска и других городов. Краевую столицу представляют следующие заведения: 0.75 Please, Bistrot de Luxe Home, Fresco, Sadko, Sibiryaki, Tunguska, Hello Coffee, Hello Wine, Jil Maroon, «Свинья и бисер», «Свои ребята», «Хозяин тайги», «Чешуя», «Булгаков», «Буян», «Дзе» и «Дзеими».
В списке претендентов на звание лучшего бара — Illegal. Кроме того, у красноярцев есть шансы победить и в других номинациях: «Шеф-повар года», «Шеф-кондитер года», «Выбор СМИ», «Сомелье года».
Победители станут известны 23 октября.
Премия была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие бары, рестораны и работников сферы общепита из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Урала, Сибири, а также центра и юга страны.