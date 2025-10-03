18 заведений из Красноярска претендуют на звание лучшего в Сибири

Премия была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие бары, рестораны и работников сферы общепита из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Урала, Сибири, а также центра и юга страны.