Лукашенко пообещали вывести отечественную перепелку через три с половиной года

3 октября, Солигорский район /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики доложили о планах по созданию селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства поинтересовался у специалистов, когда в Беларуси будет своя перепелка. Дело в том, что сейчас отечественное птицеводство зависит от поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм из-за рубежа.

«Своя перепелка — через три с половиной года. Быстро это не делается, пять лет отводится на получение собственного кросса (гибриды пород и линий домашней птицы. — Прим. БЕЛТА). У нас уже генофонд создан. У нас есть база, есть с чего работать. Это реальная работа», — сказала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.

Александр Лукашенко также поинтересовался мнением руководителя Национальной академии наук Владимира Караника. «По перепелке хороший шанс есть. Шанс, что порода будет конкурентоспособна, очень высок», — ответил он.

Что касается Солигорской птицефабрики в целом, глава государства не стал отдельно заслушивать доклад о работе предприятия, отметив, что у него в этом плане есть все необходимые справочные материалы. «Ты мне скажи, деньги у тебя есть? — обратился он к Инне Толкачевой, получив утвердительный ответ. — Вот мне больше ничего не надо. Деньги есть — молодец».

Как было доложено, есть и план дальнейшего развития птицефабрики на ближайшие годы.

