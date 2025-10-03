Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двойные ценники введут в Казахстане

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев подписал приказ, который разрешает двойные ценники на товары, продающиеся за полную цену и в рассрочку.

Источник: Sputnik.kz

Субъект внутренней торговли указывает раздельные цены на товар при его реализации в рассрочку за счет собственных средств и реализации с единовременной оплатой.

говорится в приказе

Активное обсуждение ценников шло еще в августе. Как заявил тогда вице-премьер Серик Жумангарин, казахстанцы должны понимать, что они переплачивают.

Из чего состоит цена, когда ты берешь в рассрочку… Ты должен понимать, что ты переплачиваешь. У тебя должен быть выбор — заплатить сразу и взять товар без определенной наценки.

сказал Жумангарин

И тогда же он отметил, что этот вопрос будут обсуждать с Нацбанком, финрегулятором и банками.