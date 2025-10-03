Двойные ценники введут в Казахстане

Субъект внутренней торговли указывает раздельные цены на товар при его реализации в рассрочку за счет собственных средств и реализации с единовременной оплатой.
Активное обсуждение ценников шло еще в августе. Как заявил тогда вице-премьер Серик Жумангарин, казахстанцы должны понимать, что они переплачивают.
Из чего состоит цена, когда ты берешь в рассрочку… Ты должен понимать, что ты переплачиваешь. У тебя должен быть выбор — заплатить сразу и взять товар без определенной наценки.
И тогда же он отметил, что этот вопрос будут обсуждать с Нацбанком, финрегулятором и банками.