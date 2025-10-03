В Екатеринбурге подскочила стоимость аренды квартир

Если смотреть цены в разрезе комнатности, то медианная стоимость однокомнатных квартир достигла 38 тысяч рублей, «двушек» — 45 тысяч. Студии с ремонтом и мебелью оцениваются в городе в пределах от 20 до 90 тысяч рублей, «трешки» — от 30 до 270 тысяч, пишет «Ъ».
Кроме того, по данным аналитиков, предложение арендных квартир в уральской столице за месяц снизилось на 16,6%, за квартал — на 33,1%. В свою очередь, средняя площадь сдаваемого жилья достигла 47,6 квадратных метров, увеличившись на 4,9% за месяц и на 8,7% за квартал.
Напомним, ранее ощутимое снижение объема предложения на рынке недвижимости в Екатеринбурге спрогнозировал руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.