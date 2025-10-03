В Екатеринбурге подскочила стоимость аренды квартир

Если смотреть цены в разрезе комнатности, то медианная стоимость однокомнатных квартир достигла 38 тысяч рублей, «двушек» — 45 тысяч. Студии с ремонтом и мебелью оцениваются в городе в пределах от 20 до 90 тысяч рублей, «трешки» — от 30 до 270 тысяч, пишет «Ъ».