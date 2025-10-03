Ричмонд
В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изъяли и уничтожили около 70 кг сыров из ЕС и прочих продуктов животного происхождения из списка санкционных и запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«С 9 января по 1 октября сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили 67,9 кг продуктов животного происхождения, запрещенных к ввозу в Россию. Среди продуктов — сыры производства стран Евросоюза», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Отмечается, что запрещенную продукцию обнаружили в торговых точках и на рынках Симферополя и Ялты у шести индивидуальных предпринимателей и физлиц. Нарушения выявлялись в ходе спецрейдов ведомства и совместных мероприятий с таможенниками.

В частности, на одном из предприятий оптовой торговли в столице Крыма в мае изъяли и уничтодили сыры производства Германии, общим весом 26,5 кг. А при рейдовом осмотре точек на Центральном рынке Ялты в августе — 21,7 кг сыров производства Франции, Италии, Германии, Литвы.

«Информация о фактах нарушения законодательства направлена в транспортную прокуратуру Республики Крым и Севастополя», — отметили в Россельхознадзоре.

Напомним, весной сообщалось, что в Крыму уничтожили более 40 тонн запрещенной еды со складов и прилавков.

