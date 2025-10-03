В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изъяли и уничтожили около 70 кг сыров из ЕС и прочих продуктов животного происхождения из списка санкционных и запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.