Размеры двух соцвыплат из госфонда увеличат в Казахстане

С 1 января 2026 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, назначенные ранее, проиндексируют на 10 процентов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Повышение размеров социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца инициирует Министерство труда и социальной защиты населения — проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА».

Целью документа обозначено повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10 процентов от размера получаемых социальных выплат.

Проект постановления опубликован сегодня и находится в стадии публичного обсуждения до 20 октября.

Добавим, размеры этих двух социальных выплат увеличивали и в 2025 году. Так, осенью прошлого года было опубликовано постановление премьер-министра Казахстана, согласно которому выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца увеличили на 6,5% с 1 января 2025 года.