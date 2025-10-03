Трассу М-12 «Восток» Казань — Москва готовят к зимнему сезону

На участке трассы от Москвы до Казани расположены 24 многофункциональные зоны. Здесь водители могут сделать остановку, перекусить, отдохнуть и заправиться. Все автозаправочные станции обеспечены топливом и продолжают работать в штатном режиме. По результатам инспекции руководство «Автодора» подтвердило, что подготовка трассы М-12 «Восток» к зимнему сезону идет по графику.