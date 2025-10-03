Ричмонд
Трассу М-12 «Восток» Казань — Москва готовят к зимнему сезону

Спецтехника приведена в полную готовность, а персонал прошел инструктажи.

Источник: Комсомольская правда

Госкомпания «Автодор» завершает подготовку трассы М-12 «Восток» к предстоящим холодам. Руководство компании во главе с председателем правления Вячеславом Петушенко провело инспекцию, чтобы убедиться в готовности всех систем к зимнему периоду.

Как сообщили в пресс-службе «Автодора», на производственных базах созданы все необходимые запасы противогололедных материалов. Спецтехника приведена в полную готовность, а персонал прошел инструктажи и готов к работе в любых условиях.

На участке трассы от Москвы до Казани расположены 24 многофункциональные зоны. Здесь водители могут сделать остановку, перекусить, отдохнуть и заправиться. Все автозаправочные станции обеспечены топливом и продолжают работать в штатном режиме. По результатам инспекции руководство «Автодора» подтвердило, что подготовка трассы М-12 «Восток» к зимнему сезону идет по графику.