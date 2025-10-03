100 новых машин скорой помощи получит Петербург до конца года

До конца 2025 года Петербург получит 100 новых машин скорой помощи. Все они — российского производства. Автомобили распределят между поликлиниками и Городской станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Северная столица продолжает масштабное обновление автопарка «Скорой помощи». За 2025−2026 годы планируем приобрести свыше 300 машин. Мы таким образом последовательно делаем систему здравоохранения более доступной и эффективной. Эта покупка — инвестиция в здоровье и благополучие горожан, — отметил губернатор Александр Беглов.
Уточним, что 64 автомобиля, оснащенных оборудованием для перемещения пациентов, уже поступили в поликлиники. Еще 36, в салоне которых есть все для проведения реанимации, ИВЛ и неотложной помощи в экстренных случаях, прибудут в Городскую станцию скорой помощи до 15 ноября.