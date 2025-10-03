100 новых машин скорой помощи получит Петербург до конца года

Уточним, что 64 автомобиля, оснащенных оборудованием для перемещения пациентов, уже поступили в поликлиники. Еще 36, в салоне которых есть все для проведения реанимации, ИВЛ и неотложной помощи в экстренных случаях, прибудут в Городскую станцию скорой помощи до 15 ноября.