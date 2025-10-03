Ричмонд
«Хороший шанс есть». Лукашенко пообещали вывести белорусскую перепелку

Лукашенко сказал вывести в Беларуси свою перепелку.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Беларуси будет выведена отечественная перепелка, пишет БелТА.

Напомним, 3 октября Александр Лукашенко инспектирует птицеводство и посещает перепелиную ферму и птицефабрику в Солигорском районе.

На Солигорской птицефабрике белорусскому лидеру рассказали о планах создания селекционно-генетического центра для выращивания перепелов. Лукашенко спросил, когда в Беларуси будет своя перепелка, так как на данный момент белорусское птицеводство полностью зависит от зарубежных поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм.

— Своя перепелка — через три с половиной года, — пояснила главе страны директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.

Также и глава Национальной академии наук Владимир Караника сказал о перспективах выведения белорусской перепелки.

— По перепелке хороший шанс есть, — уточнил Караник Лукашенко.

Еще Александр Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае».

Также глава государства сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, находящегося в Беларуси.

Еще мы писали, что белорусский президент хочет восстановить двусторонние отношения с Германией.

