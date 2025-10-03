«Хороший шанс есть». Лукашенко пообещали вывести белорусскую перепелку

Стало известно, когда в Беларуси будет выведена отечественная перепелка, пишет БелТА.
Напомним, 3 октября Александр Лукашенко инспектирует птицеводство и посещает перепелиную ферму и птицефабрику в Солигорском районе.
На Солигорской птицефабрике белорусскому лидеру рассказали о планах создания селекционно-генетического центра для выращивания перепелов. Лукашенко спросил, когда в Беларуси будет своя перепелка, так как на данный момент белорусское птицеводство полностью зависит от зарубежных поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм.
— Своя перепелка — через три с половиной года, — пояснила главе страны директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.
Также и глава Национальной академии наук Владимир Караника сказал о перспективах выведения белорусской перепелки.
— По перепелке хороший шанс есть, — уточнил Караник Лукашенко.
Еще Александр Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае».
Также глава государства сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, находящегося в Беларуси.
Еще мы писали, что белорусский президент хочет восстановить двусторонние отношения с Германией.