«Хороший шанс есть». Лукашенко пообещали вывести белорусскую перепелку

На Солигорской птицефабрике белорусскому лидеру рассказали о планах создания селекционно-генетического центра для выращивания перепелов. Лукашенко спросил, когда в Беларуси будет своя перепелка, так как на данный момент белорусское птицеводство полностью зависит от зарубежных поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм.