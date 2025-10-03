В Казахстане повысят выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности

Согласно документу, с 1 января 2026 года ведомство планирует повысить выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности.
Повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10 процентов от размера получаемых социальных выплат.
В январе 2025 года Минтруда уже повышало размеры пособий по утрате трудоспособности и по потере кормильца на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.
Право на пособие по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, которых содержал умерший кормилец. А именно:
- дети, братья, сестры, внуки до 23 лет;
- родители, супруги, достигшие пенсионного возраста;
- один из родителей, супругов или близких родственников, который воспитывает ребенка до 8 лет;
- бабушка, дедушка, если они достигли пенсионного возраста и не имеют других средств к существованию;
- несовершеннолетние сохраняют право на пособие даже при усыновлении.
Размеры выплат в 2025 году составили:
- для одного иждивенца — 42 530 тенге (77,8 долларов);
- для двух иждивенцев — 78 588 тенге (143,7 долларов);
- для трех иждивенцев — 104 014 тенге (190,2 долларов);
- для четырех иждивенцев — 120 194 тенге (219,8 долларов);
- для пяти иждивенцев — 127129 тенге (232,5 долларов);
- для шести и более иждивенцев — 138 685 тенге (253,6 долларов).
Принятие проекта приказа не повлечет негативных социально-экономических последствий, отметили в Минтруда и соцзащиты населения.