Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане повысят выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Минтруда и соцзащиты населения Казахстана опубликовало новое постановление на портале Открытые НПА.

Источник: Sputnik.kz

Согласно документу, с 1 января 2026 года ведомство планирует повысить выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности.

Повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10 процентов от размера получаемых социальных выплат.

говорится в постановлении

В январе 2025 года Минтруда уже повышало размеры пособий по утрате трудоспособности и по потере кормильца на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Право на пособие по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, которых содержал умерший кормилец. А именно:

  • дети, братья, сестры, внуки до 23 лет;
  • родители, супруги, достигшие пенсионного возраста;
  • один из родителей, супругов или близких родственников, который воспитывает ребенка до 8 лет;
  • бабушка, дедушка, если они достигли пенсионного возраста и не имеют других средств к существованию;
  • несовершеннолетние сохраняют право на пособие даже при усыновлении.

Размеры выплат в 2025 году составили:

  • для одного иждивенца — 42 530 тенге (77,8 долларов);
  • для двух иждивенцев — 78 588 тенге (143,7 долларов);
  • для трех иждивенцев — 104 014 тенге (190,2 долларов);
  • для четырех иждивенцев — 120 194 тенге (219,8 долларов);
  • для пяти иждивенцев — 127129 тенге (232,5 долларов);
  • для шести и более иждивенцев — 138 685 тенге (253,6 долларов).

Принятие проекта приказа не повлечет негативных социально-экономических последствий, отметили в Минтруда и соцзащиты населения.