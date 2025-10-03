Миссия невыполнима: Дефицит бюджета в Молдове — 23,5 млрд леев — правительству предстоит закрывать дыру в бюджете за короткий срок

Но самая большая проблема связана не с грантами и не с внутренним рынком. Она носит название МВФ. С февраля 2025 года отсутствует какая-либо ясность относительно позиции Международного валютного фонда по отношению к этой крайне рискованной бюджетной конструкции. Без соглашения с МВФ внешняя финансовая поддержка превращается в мираж, а рынки будут сурово нас наказывать. МВФ приносит не только деньги, но и доверие, а без доверия не придут ни гранты, ни внешние займы.