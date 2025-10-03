Миссия невыполнима: Дефицит бюджета в Молдове — 23,5 млрд леев — правительству предстоит закрывать дыру в бюджете за короткий срок

От выборов к долгам: правительство и дефицит в 23,5 миллиарда леев.
Выборы позади, но настоящий экзамен для нового-старого правительства начинается только сейчас. Закон о государственном бюджете и так называемый «Бюджет Плюс» были построены на щедрых обещаниях, но и на огромных рисках. Расходы были разогнаны до рекордного уровня — 141,1 миллиарда леев, из которых лишь 117 миллиардов обеспечены внутренними доходами. Остальное, колоссальная дыра в 23,5 миллиарда леев, должно покрываться грантами и займами.
За первые восемь месяцев удалось привлечь лишь 11,7 миллиарда леев, меньше половины от необходимого. В оставшиеся четыре месяца правительству предстоит добыть еще 11,8 миллиарда. Фактически, повторить результат за вдвое более короткое время. Почти невыполнимая задача.
Еще хуже то, что структура финансирования этому не способствует. Внешние гранты, тот самый спасательный круг, были исчерпаны еще до выборов: 4,2 миллиарда леев из запланированных 5 уже поступили. Надежда остается лишь на 800 миллионов. Все остальное, более 11 миллиардов, придется покрывать за счет займов.
Но здесь скрываются три большие ловушки:
Возможности привлекать средства извне крайне ограничены: всего 2,8 миллиарда леев за восемь месяцев, то есть менее 40% от плана. До конца года необходимо погасить еще 2,5 миллиарда, что повышает реальную потребность до 7 миллиардов леев, практически недостижимая сумма.
Бремя перекладывается на внутренние займы, которые в четыре-пять раз дороже внешних, с процентами, уже обходящимися бюджету в 5 миллиардов леев ежегодно. Банки выигрывают, в то время как государственный бюджет погружается все глубже.
Все это делает исполнение бюджета на 2025 год компрометированным с самого старта — как, впрочем, происходило и в предыдущие годы.
Но самая большая проблема связана не с грантами и не с внутренним рынком. Она носит название МВФ. С февраля 2025 года отсутствует какая-либо ясность относительно позиции Международного валютного фонда по отношению к этой крайне рискованной бюджетной конструкции. Без соглашения с МВФ внешняя финансовая поддержка превращается в мираж, а рынки будут сурово нас наказывать. МВФ приносит не только деньги, но и доверие, а без доверия не придут ни гранты, ни внешние займы.
Урок этих выборов очевиден: новому-старому правительству нужно выйти из предвыборного угара и вернуться к реальности. Первый шаг, не искать деньги слева и справа, а срочно восстановить отношения с МВФ. В противном случае все предвыборные обещания рискуют растаять перед лицом жестокой реальности, несбалансированного бюджета и долгов, которые не прощают — заключил Филат.