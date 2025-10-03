Избыточный вес у людей может снижать ВВП Казахстана на 2−2,5% ежегодно — эксперт

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число детей с избыточной массой тела растет во всем мире. Это уже называют глобальной эпидемией XXI века. Сегодня почти каждый пятый ребенок в Казахстане в возрасте 6−9 лет имеет избыточный вес или ожирение. Если не остановить эту тенденцию, то к 2035 году число детей и подростков с лишним весом может превысить 1,9 млн.