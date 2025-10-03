Реконструкцию стадиона «Петровский» заморозили

Исторически «Петровский» был открыт в 1924-м году по проекту архитектора Алоиса Вейводы. До 1992-го носил название «стадион имени Ленина». В период с 1994 по 2017 год являлся домашней ареной футбольного клуба «Зенит», пока тот не переселился на новую «Газпром Арену».