Реконструкцию стадиона «Петровский» заморозили

Программа модернизации спортивного комплекса «Петровский» приостановлена ввиду нехватки финансовых ресурсов. Эту информацию подтвердил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в беседе с изданием «Спортивный Эксперт».
По его словам, изначально проект предусматривал участие компании «Газпром», однако финансирование оказалось недостаточным для полноценного воплощения задумки, поэтому процесс пришлось временно остановить. Пока стадион продолжает использоваться: там проходят спортивные мероприятия, включая матчи и турниры различного формата. Недавно, например, здесь состоялся финал Кубка России по регби, объяснил ситуацию председатель ЗакСа.
Бельский подчеркнул, что важнейшая задача — сохранить территорию в качестве спортивной зоны, исключить риск застройки и иных изменений назначения. Сегодня городские власти ищут партнёров, готовых продолжить реализацию масштабного проекта.
Стоит напомнить, что первая информация о планах реконструкции и частичной перестройки территории стадиона появилась весной 2022-го. Окончательное соглашение о сотрудничестве между городом и «Газпромом» было заключено летом 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Исторически «Петровский» был открыт в 1924-м году по проекту архитектора Алоиса Вейводы. До 1992-го носил название «стадион имени Ленина». В период с 1994 по 2017 год являлся домашней ареной футбольного клуба «Зенит», пока тот не переселился на новую «Газпром Арену».