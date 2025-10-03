Как в странах ЕАЭС будут развивать промкооперацию в микроэлектронике

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Развитие кооперации в области производства микроэлектроники в рамках Евразийского экономического союза обсудили в ходе круглого стола в Минске заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк, представители уполномоченных госорганов и порядка 30 крупнейших компаний-производителей и разработчиков микроэлектроники стран ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.