Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в странах ЕАЭС будут развивать промкооперацию в микроэлектронике

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Развитие кооперации в области производства микроэлектроники в рамках Евразийского экономического союза обсудили в ходе круглого стола в Минске заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк, представители уполномоченных госорганов и порядка 30 крупнейших компаний-производителей и разработчиков микроэлектроники стран ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Источник: Getty Images

Участники рассмотрели перспективы производственного комплекса микроэлектроники в рамках Союза. Отдельное внимание уделили возможностям использования механизма финансирования промышленной кооперации.

Как отметил Виталий Вовк, основной целью для промышленного развития ЕАЭС является реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами, направленного на обеспечение устойчивого промышленного развития, конкурентоспособности и инновационной активности для достижения технологического суверенитета.

Кооперационное сотрудничество в области производства микроэлектроники является основополагающим. Ведь это направление оказывает значительное влияние на широкий спектр отраслей, обеспечивая научно-техническое лидерство стран и компаний, конкурентоспособность продукции и эффективность бизнеса.

подчеркнул замдиректора Департамента

По мнению специалистов, микроэлектроника является фундаментом для таких ключевых отраслей, как автомобилестроение, оборона, медицина, связь и искусственный интеллект. Следовательно, построение сильного промышленного сотрудничества в области микроэлектроники внутри Евразийского экономического союза позволит получить значительное технологическое преимущество.

Круглый стол организован Департаментом промышленной политики ЕЭК совместно с Министерством промышленности Республики Беларусь.