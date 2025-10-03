Как в странах ЕАЭС будут развивать промкооперацию в микроэлектронике

Участники рассмотрели перспективы производственного комплекса микроэлектроники в рамках Союза. Отдельное внимание уделили возможностям использования механизма финансирования промышленной кооперации.
Как отметил Виталий Вовк, основной целью для промышленного развития ЕАЭС является реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами, направленного на обеспечение устойчивого промышленного развития, конкурентоспособности и инновационной активности для достижения технологического суверенитета.
Кооперационное сотрудничество в области производства микроэлектроники является основополагающим. Ведь это направление оказывает значительное влияние на широкий спектр отраслей, обеспечивая научно-техническое лидерство стран и компаний, конкурентоспособность продукции и эффективность бизнеса.
По мнению специалистов, микроэлектроника является фундаментом для таких ключевых отраслей, как автомобилестроение, оборона, медицина, связь и искусственный интеллект. Следовательно, построение сильного промышленного сотрудничества в области микроэлектроники внутри Евразийского экономического союза позволит получить значительное технологическое преимущество.
Круглый стол организован Департаментом промышленной политики ЕЭК совместно с Министерством промышленности Республики Беларусь.