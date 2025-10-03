Глава Облпромторга и ТЭК о ситуации на АЗС Волгограда: «Дефицита не наблюдается»

— Безусловно, сфера топливного обеспечения является важнейшей, поэтому в нашем регионе был создан и функционирует межведомственный штаб, который мониторит как топливные запасы, так и ценовую ситуацию, анализирует конъюнктуру в соседних субъектах и в целом по стране. Ситуация в Волгоградской области является стабильной. Дефицита не наблюдается, — заявила Виолетта Калмыкова. — Если говорить о структуре розничного рынка, то, безусловно, основные продажи приходятся на крупные нефтяные компании, каждая из которых имеет собственную логистику. Этими компаниями принимаются все меры для бесперебойного снабжения потребителей.