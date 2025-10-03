Налоговые каникулы могут замедлить рост цен на жильё в Свердловской области

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей провёл на площадке форума 100+Technobuild круглый стол, посвящённый поиску антикризисных мер и снижению налоговой нагрузки на застройщиков. Участие в обсуждении приняли эксперты по строительству, налоговой и финансовой политике.
Участникам встречи представили результаты анализа ключевых показателей рынка жилищного строительства Свердловской области. Доцент, заведующий сектором инфраструктурного развития и экономико-математического моделирования Института экономики УрО РАН Светлана Котлярова отметила: в регионе происходит снижение темпов ввода многоквартирного строительства и рост объёмов нераспроданного жилья у местных застройщиков. В совокупности со вступлением в силу с января 2025 года закона об исчислении налога на имущество организаций по кадастровой стоимости с нераспроданных квартир и машиномест, это способствовало увеличению налоговой нагрузки на застройщиков жилья.
Исчисление налога на имущество организаций достаточно простое: в Свердловской области на период 2025—2027 годов налог составляет 1% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Однако в сегодняшних реалиях невозможно заранее достоверно спрогнозировать, сколько налогов закладывать в бюджет строительной организации. Это зависит от того, насколько успешно пойдут продажи. Возросшая налоговая нагрузка на застройщиков становится одним из существенных факторов, провоцирующих дальнейший рост стоимости квадратного метра.
Замедление темпов роста может стать причиной появления серьёзной проблемы: недостижения целевого показателя обеспеченности жильём — 33 кв. м на человека к 2030 году. Этот уровень определён в указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
В качестве возможной меры поддержки строительной отрасли эксперты отметили введение налоговых каникул на 2−3 года. Они могут помочь системным застройщикам, участвующим в реализации национальных приоритетов и возводящих объекты социальной инфраструктуры. Также члены Союза считают необходимым после истечения срока налоговых каникул снизить ставку налога на имущество организаций (1% от кадастровой стоимости) до ставки, применяемой к имуществу физических лиц (0,1−0,3% от кадастровой стоимости объекта). Эксперты направили предложения главе региона Денису Паслеру.