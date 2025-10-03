Налоговые каникулы могут замедлить рост цен на жильё в Свердловской области

Участникам встречи представили результаты анализа ключевых показателей рынка жилищного строительства Свердловской области. Доцент, заведующий сектором инфраструктурного развития и экономико-математического моделирования Института экономики УрО РАН Светлана Котлярова отметила: в регионе происходит снижение темпов ввода многоквартирного строительства и рост объёмов нераспроданного жилья у местных застройщиков. В совокупности со вступлением в силу с января 2025 года закона об исчислении налога на имущество организаций по кадастровой стоимости с нераспроданных квартир и машиномест, это способствовало увеличению налоговой нагрузки на застройщиков жилья.