Центробанк утвердил облик 1000-рублевой купюры с Нижегородским кремлем

Центробанк утвердил облик обновленной 1000-рублевой купюры, на которой появятся нижегородские достопримечательности. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании консультативного совета.
По ее словам, концепция новой купюры уже готова, художники работают над эскизным проектом. Параллельно идет подготовка к презентации нового облика купюры, которая состоится ближе к концу 2025 года. Представители Центробанка учтут все пожелания россиян по поводу изображений на банкноте и удобства ее использования.
Напомним, осенью 2023 года в оборот должны были поступить модернизированные 1000-рублевые купюры с изображением Никольской башни Нижегородского кремля, главного павильона Нижегородской ярмарки, Борского моста, футбольного стадиона, пакгаузов и места слияния Оки и Волги.
В оборот новые деньги так и не поступили, их выпуск был приостановлен из-за изображения знаковых объектов Казани на оборотной стороне купюры. В итоге дизайн купюры решили доработать и на оборотной стороне появятся другие изображения.
Отмечается, что с момента презентации нового облика купюры до ее выпуска может пройти около полутора лет.