«Беларусбанк» существенно снижает ставки по кредитам на жилье в октябре 2025 года. Подробности привели в пресс-службе банка.
«Успеть за месяц. Банк существенно снижает ставки по кредитам на недвижимость», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили: банк предлагает белорусам до 31 октября заключить кредитные договоры на строительство квартир или покупку жилых помещений (домов и квартир) у застройщиков по ставке 13,75% годовых.
В «Беларусбанке» обратили внимание, что указанное предложение будет распространяться на кредиты «Ипотека экспресс», «Время строить», «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме», а также «На приобретение квартиры или дома у застройщиков».
