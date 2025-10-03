Ричмонд
«Беларусбанк» существенно снижает ставки по кредитам на жилье в октябре 2025

«Беларусбанк» объявил о существенном снижении ставок по кредитам на жилье.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусбанк» существенно снижает ставки по кредитам на жилье в октябре 2025 года. Подробности привели в пресс-службе банка.

«Успеть за месяц. Банк существенно снижает ставки по кредитам на недвижимость», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили: банк предлагает белорусам до 31 октября заключить кредитные договоры на строительство квартир или покупку жилых помещений (домов и квартир) у застройщиков по ставке 13,75% годовых.

В «Беларусбанке» обратили внимание, что указанное предложение будет распространяться на кредиты «Ипотека экспресс», «Время строить», «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме», а также «На приобретение квартиры или дома у застройщиков».

Тем временем Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси.

Ранее мы писали, что Нацбанк меняет порядок выдачи кредитов в Беларуси с ноября 2025 года.

Кроме того, Нацбанк Беларуси сказал об обмене валюты, которая светится в ультрафиолете.