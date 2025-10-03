Лукашенко предложил шире внедрять перепелиные яйца в школьное меню

«Мы обсуждали тему большего потребления яйца. Инна (директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева. — Прим. БЕЛТА) говорит, что они бы не прочь, чтобы школы больше брали. И Японию приводила в пример, что они это делают, — сказал глава государства. — Надо проработать с будущего года. А почему нет? Она, оказывается, варит это яйцо и очищенное поставляет».
Как было отмечено, по своим полезным качествам перепелиные яйца на треть лучше куриных.
«Журналистам — всем перепелиные яйца есть», — не без доли юмора сказал Президент.