Деньги умерших одиноких волгоградцев могут пойти в бюджет

Депутаты Госдумы считают, что банки должны отдавать эти деньги государству.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь направил обращение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением передавать средства умерших одиноких граждан в государственный бюджет. По его оценке, речь может идти о нескольких сотнях миллиардов рублей, которые годами остаются на счетах в банках и брокерских компаниях без движения, поскольку наследников нет.

При этом финансовые организации не обязаны выявлять такие счета, а законодательный механизм для их передачи государству до сих пор не создан. Действующее законодательство не предусматривает четкого порядка учета и передачи выморочного имущества, включая денежные средства, в собственность Российской Федерации.

Рябоконь считает, что эти деньги могли бы использоваться для социальной поддержки населения, особенно на фоне бюджетного дефицита. Он предложил разработать единый алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями, Росимуществом, Федеральной налоговой службой и Федеральной нотариальной палатой для выявления и перечисления выморочных средств в бюджет.

Ранее сообщалось о другой инициативе — пустующие квартиры волгоградцев могут отдавать государству.

